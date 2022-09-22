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Боттас предлагает изменить формат гонок Формулы-1

Автоспорт
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Валттери считает, что это поможет снизить нагрузку на пилотов

Боттас предлагает изменить формат гонок Формулы-1

фото - formula1.com

Новина українською

Пилот "Альфа Ромео" Валттери Боттас считает, что Формуле-1 стоит сократить гоночный уикенд до двух дней, чтобы можно было проводить больше Гран-при в сезоне.

"Думаю, что как вариант в таком случае можно проводить меньше тренировок, чтобы снизить нагрузку на пилотов и команды. Я считаю, что нам необходимо сократить гоночный уикенд с трёх до двух дней. Такой вариант не обсуждался, но почему нет? Хотя, уверен, найдутся и сторонники нынешнего формата", — приводит слова Валттери Боттаса Speedweek.

Напомним, ранее Формула-1 представила предварительный календарь на сезон 2023 года, включающий в себя рекордное количество гонок — в следующем году состоится 24 Гран-при.

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В статье: Валттери Боттас
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