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Феррари протестировала новинку к Гран-при Сингапура

Автоспорт
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Команда обновила днище

Феррари протестировала новинку к Гран-при Сингапура

Фото: Autosport

Новина українською

Команда Формулы-1 "Феррари" провела частные тесты во Фьорано, сообщает Formu1a.uno. Это было сделано в рамках второго съёмочного дня в этом сезоне для итальянской команды. Испанский гонщик коллектива Карлос Сайнс проехал 15 километров по трассе, и, как сообщает источник, испанец занимался именно сбором данных, а не работой на рекламную кампанию.

Сообщается, что в основном команда работала над обновлениями днища, которые будут внедрены на предстоящем Гран-при Сингапура.

Официально основной задачей Карлоса на этих закрытых тестах стала съёмка ролика для нового спонсора команды, однако это не помешало собрать данные, которые в том числе помогут с базовой настройкой машины в Сингапуре.

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В статье: формула-1 Феррари
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