Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Формула-1 может провести этап в Колумбии в 2024 и 2025 году
Об этом рассказал мэр города Барранкилья
фото - F1
Мэр колумбийского города Барранкилья Хайме Пумарехо сообщил, что он ведёт переговоры с Формулой-1 о проведении гонки под названием Гран-при Карибского бассейна.
"Всё идёт отлично, есть определённый прогресс. Представители Формулы-1 уже побывали в городе, он им понравился. Усилия по борьбе с изменениями климата, предпринимаемые нами, станут одним из важнейших аспектов Гран-при. Проведение гонки не будет ничего стоить ни стране, ни городу. Наоборот, у нас будет больше рабочих мест, это поспособствует развитию туризма и повышению узнаваемости. Если оставшиеся вопросы будут улажены, то, надеюсь, мы сможем говорить уже о сезоне 2024 или 2025 годов. Контракт будет подписан на десять лет", — приводит слова Хайме Пумарехо Blu Radio.
Популярное сейчас
- Армения - Украина: где и когда смотреть матч Лиги Наций
- Словакия U-21 - Украина U-21. Анонс и прогноз матча квалификации Евро-2023 на 23 сентября 2022
- Армения – Украина: без права на ошибку
- Норрис вышел на второе место в истории по количеству очков в Ф-1 набранных без побед
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО