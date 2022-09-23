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Николас Латифи покинет Уильямс по окончании текущего сезона
Команда поблагодарила пилота
Канадский пилот "Уильямса" Николас Латифи покинет команду по окончании нынешнего сезона. У гонщика истечёт контракт.
Латифи дебютировал за "Уильямс" в 2020 году на Гран-при Австрии, с тех пор принял участие в 55 этапах и набрал семь очков.
"От имени всей команды я бы хотел сказать огромное спасибо Николасу за его три сезона напряжённой работы в составе команды "Уильямс". Николас отлично работал в команде, прекрасно относился к коллегам, его любят и уважают. Наше сотрудничество подошло к концу, но я знаю, что Латифи приложит все усилия, чтобы добиться максимума в конце этого сезона. Мы желаем ему всего самого наилучшего, как в Формуле-1, так и за её пределами", — приводит слова главы "Уильямса" Йоста Капито пресс-служба команды.
Ожидается, что в ближайшее время "Уильямс" определится с напарником для Алекса Албона в новом сезоне.
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