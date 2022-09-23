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Колтон Херта не получит лицензии на участие в Формуле-1
Пилот не имеет необходимого количества очков
Международная автомобильная федерация (ФИА) подтвердила, что американский гонщик Колтон Херта не получит суперлицензию для участия в Формуле-1.
"ФИА подтверждает, что по соответствующим каналам был сделан запрос, и мы можем подтвердить, что гонщик Колтон Херта не имеет необходимого количества очков для получения суперлицензии. ФИА постоянно пересматривает свои правила и процедуры, в том числе в отношении права на суперлицензию, при этом основными факторами, рассматриваемыми в отношении этой темы, являются безопасность, опыт и уровень выступлений", — гласит заявление ФИА.
Напомним, ранее стало известно, что "Ред Булл" отказался от планов по приглашению в "Альфа Таури" американского гонщика Колтона Херты.
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