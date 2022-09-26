Названа зарплата Оскара Пиастри в Макларене

Австралийский гонщик Оскар Пиастри, со следующего сезона подписавший контракт с командой Формулы-1 "Макларен", получит за сезон в британском коллективе $ 775 тыс., сообщает Herald Sun.

Для сравнения, годовая зарплата его будущего напарника, Ландо Норриса, составляет около $ 32 млн.

Напомним, ранее стало известно, что Пиастри уже 4 июля подписал соглашение с "Маклареном" и уведомил "Альпин" о своих планах. Однако французская команда объявила, что Оскар останется в её составе на 2023 год. После этого заявления Пиастри выступил с опровержением и заявил, что не будет выступать за команду в новом сезоне.