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Названа зарплата Оскара Пиастри в Макларене
Она намного больше, чем у Ландо Норриса
фото - twitter.com
Австралийский гонщик Оскар Пиастри, со следующего сезона подписавший контракт с командой Формулы-1 "Макларен", получит за сезон в британском коллективе $ 775 тыс., сообщает Herald Sun.
Для сравнения, годовая зарплата его будущего напарника, Ландо Норриса, составляет около $ 32 млн.
Напомним, ранее стало известно, что Пиастри уже 4 июля подписал соглашение с "Маклареном" и уведомил "Альпин" о своих планах. Однако французская команда объявила, что Оскар останется в её составе на 2023 год. После этого заявления Пиастри выступил с опровержением и заявил, что не будет выступать за команду в новом сезоне.
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