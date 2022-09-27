  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Альфа Ромео продлила контракт с Гуанью Чжоу
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Альфа Ромео продлила контракт с Гуанью Чжоу

Автоспорт
Обновлено
(1 голосов)

Пилот продолжит карьеру в Альфа Ромео

Альфа Ромео продлила контракт с Гуанью Чжоу

Новина українською

Команда Формулы-1 "Альфа Ромео" продлила контракт с китайским пилотом Гуаньюем Чжоу на 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе гоночного коллектива, отметив, что Чжоу, несмотря на юный возраст, сумел продемонстрировать зрелость и достойный уровень гоночного мастерства.

"Я счастлив и благодарен "Альфа Ромео" за возможность быть частью команды ещё один сезон. Попасть в Формулу-1 было мечтой, которая стала явью, а чувство, когда я впервые участвовал в гонке, останется со мной навсегда. Команда всегда поддерживала меня, помогая с первого дня адаптироваться к самой сложной серии в автоспорте. Я хочу добиться большего, и напряжённая работа, которую мы проделали с начала года, — это только первый шаг к тому, чего мы хотим достичь в следующем сезоне. Нам ещё многому предстоит научиться, но я уверен, что мы справимся. С нетерпением жду следующей главы нашей совместной истории", — сказал Чжоу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чжоу Гуаньюй
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде