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Макларен представил новую ливрею болида

Автоспорт
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Макларен представил новую ливрею болида

Фото: Sky Sports

Новина українською

Команда Формулы-1 "Макларен" представила новую ливрею, которая будет использоваться на её машинах во время Гран-при Сингапура и Гран-при Японии.

Известные своим фирменным цветом папайя болиды команды из Уокинга на следующих двух гонках будут украшены неоново-розовыми цветами и иллюстрациями на двигателе в стиле киберпанк.

По словам "Макларена", так называемая ливрея Future Mode является шагом в сторону "появления новых технологий в регионе", а также предлагает "взгляд в будущее, вдохновлённый городскими пейзажами" двух стран.

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В статье: Макларен
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