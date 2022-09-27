Макларен представил новую ливрею болида

Команда Формулы-1 "Макларен" представила новую ливрею, которая будет использоваться на её машинах во время Гран-при Сингапура и Гран-при Японии.

Известные своим фирменным цветом папайя болиды команды из Уокинга на следующих двух гонках будут украшены неоново-розовыми цветами и иллюстрациями на двигателе в стиле киберпанк.

По словам "Макларена", так называемая ливрея Future Mode является шагом в сторону "появления новых технологий в регионе", а также предлагает "взгляд в будущее, вдохновлённый городскими пейзажами" двух стран.