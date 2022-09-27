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В Формуле-1 обсуждают внедрение двух квалификаций на одном из Гран-при

Автоспорт
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Руководство обсуждает внедрение новых правил

В Формуле-1 обсуждают внедрение двух квалификаций на одном из Гран-при

фото - F1

Новина українською

Руководство Формулы-1 обсуждает введение новых правил, которые смогли бы повлиять на зрелищность соревнований, сообщает издание Auto Motor und Sport.

Речь идёт о более частом использовании "действительной" машины безопасности вместо виртуальной, поскольку некоторые пилоты получают преимущество за счёт VSC в тот момент, когда находятся недалеко от боксов. Также это может критично сказаться на пилотах, пытающихся наверстать отставание, и положительно – на лидере, который пытается его сохранить.

Обсуждается и проблема "DRS-паровозиков", в которых становится проблематичным обгон. В среднесрочной перспективе Ф-1 может отменить DRS, однако в качестве временного решения рассматривается активация DRS уже на первом круге и сразу после рестарта. Кроме того, обсуждается вариант, при котором у пилотов будет лимит времени на активацию DRS в ходе круга, что позволит гонщикам использовать систему в разных местах.

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В статье: формула-1
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