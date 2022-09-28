Ферстаппен: Я не думаю о чемпионстве, а просто хочу здорово провести уикенд

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен поделился мыслями о предстоящем выступлении на Гран-при Сингапура, который состоится с 30 сентября по 2 октября, признавшись, что сейчас не думает о возможном чемпионстве.

"Мы давно не выступали в Сингапуре, так что будет интересно посмотреть, как за это время развивалась трасса. Это определённо одна из лучших гонок года, а само место просто прекрасно. На такой трассе важно провести хороший квалификационный круг, поэтому сосредоточимся именно на этом.

Во время гонки нам нужно быть готовыми ко всему, так как обычно здесь бывает много машин безопасности. В целом это сложная трасса, где немалую роль играет влажность. Проехать идеальный круг из-за крутых поворотов и того, насколько близко расположены стены, очень трудно. Что касается возможного чемпионства, то на самом деле я не думаю о нём, а просто хочу здорово провести уикенд и проходить гонку за гонкой. Спешить некуда", — приводит слова Ферстаппена пресс-служба "Ред Булл".