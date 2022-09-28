Льюис Хэмилтон назвал главную цель Мерседеса на сезон

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон рассказал, что команда будет бороться за второе место в Кубке конструкторов.

"Наша цель — второе место. Надеюсь, в следующих шести гонках мы выступим хорошо", — приводит слова Хэмилтона France 24.

В настоящее время "Мерседес" занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в активе 371 очко