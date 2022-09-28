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Льюис Хэмилтон назвал главную цель Мерседеса на сезон

Автоспорт
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Уже не чемпионство

Льюис Хэмилтон назвал главную цель Мерседеса на сезон

Фото: Sky Sports

Новина українською

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон рассказал, что команда будет бороться за второе место в Кубке конструкторов.

"Наша цель — второе место. Надеюсь, в следующих шести гонках мы выступим хорошо", — приводит слова Хэмилтона France 24.

В настоящее время "Мерседес" занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в активе 371 очко

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В статье: Льюис Хэмилтон
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