Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Льюис Хэмилтон назвал главную цель Мерседеса на сезон
Уже не чемпионство
Фото: Sky Sports
Семикратный чемпион Формулы-1 пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон рассказал, что команда будет бороться за второе место в Кубке конструкторов.
"Наша цель — второе место. Надеюсь, в следующих шести гонках мы выступим хорошо", — приводит слова Хэмилтона France 24.
В настоящее время "Мерседес" занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в активе 371 очко
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Красивый финал Лиги наций. ВИДЕО безумного гола словенца Шешко в ворота Швеции
- Ярмоленко: Если хотите, можете критиковать меня за тот момент, который я не забил
- Лига наций 2022/2023: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Макларен представил новую ливрею болида
- Красотка дня. Девушка молодой итальянской звезды, забившей победный гол в ворота Англии. ФОТО
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти