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Двукратный чемпион мира Фиттипальди : В Формуле-1 нужно увеличить количество команд

Автоспорт
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По его мнению, это сможет дать больше возможностей

Двукратный чемпион мира Фиттипальди : В Формуле-1 нужно увеличить количество команд

фото - twitter.com

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Двукратный чемпион мира Эмерсон Фиттипальди высказался о возможности увеличения количества команд в Формуле-1.

"Как мне кажется, нам нужно больше команд в Формуле-1. Это то, чего нам не хватает. В середине 70-х в Гран-при участвовало порядка 30 машин. Нам нужно больше машин. Это будет лучше для спонсоров, для гонок, для болельщиков, для телевидения и для молодых талантов, которые хотят попасть в Формулу-1. Это даст больше возможностей.

Я разговаривал с Майклом Андретти в июле. Он очень заинтересован в том, чтобы заполучить американскую команду в Формуле-1. И для Формулы-1 было бы здорово, если бы в чемпионате участвовала полностью американская команда. Не просто ещё одна, а американская команда. Это хорошо скажется и на популярности Формулы-1 в Америке. У них будет гораздо больше интереса к чемпионату", — приводит слова Эмерсона Фиттипальди GrandPrix247.

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