  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Александр Албон готов выступить на Гран-при Сингапура
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александр Албон готов выступить на Гран-при Сингапура

Автоспорт
(1 голосов)

Он восстанавливается после операции

Александр Албон готов выступить на Гран-при Сингапура

Новина українською

Пилот "Уильямса" Александер Албон рассказал о том, что он собирается выступить на Гран-при Сингапура.

Напомним, перед Гран-при Италии в Монце Ник де Врис экстренно заменил Алекса Албона, который был отправлен в госпиталь из-за аппендицита. Позднее Алекс перенёс операцию, а из-за возникших осложнений провёл ночь в реанимации.

"Прежде всего я хотел бы поблагодарить всех за все их сообщения и поддержку во время Гран-при Италии. Моя подготовка к Сингапуру была немного иной, чем обычно, но я чувствую себя хорошо и сделал всё возможное, чтобы подготовиться к одной из самых сложных в физическом плане гонок в календаре. Я не недооцениваю сложность этой гонки, но я с нетерпением жду пятницы, чтобы выйти на трассу и вернуться за руль. Это отличная уличная трасса и самая близкая гонка к моему дому в Таиланде, так что я очень рад быть здесь и увидеть болельщиков, которые пришли", — приводит слова Албона пресс-служба команды.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Албон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде