Александр Албон готов выступить на Гран-при Сингапура

Пилот "Уильямса" Александер Албон рассказал о том, что он собирается выступить на Гран-при Сингапура.

Напомним, перед Гран-при Италии в Монце Ник де Врис экстренно заменил Алекса Албона, который был отправлен в госпиталь из-за аппендицита. Позднее Алекс перенёс операцию, а из-за возникших осложнений провёл ночь в реанимации.

"Прежде всего я хотел бы поблагодарить всех за все их сообщения и поддержку во время Гран-при Италии. Моя подготовка к Сингапуру была немного иной, чем обычно, но я чувствую себя хорошо и сделал всё возможное, чтобы подготовиться к одной из самых сложных в физическом плане гонок в календаре. Я не недооцениваю сложность этой гонки, но я с нетерпением жду пятницы, чтобы выйти на трассу и вернуться за руль. Это отличная уличная трасса и самая близкая гонка к моему дому в Таиланде, так что я очень рад быть здесь и увидеть болельщиков, которые пришли", — приводит слова Албона пресс-служба команды.