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Женская сборная США продлила свою победную серию и вышла в полуфинал ЧМ-2022

Автоспорт
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Американские баскетболистки разгромили свох соперниц

Женская сборная США продлила свою победную серию и вышла в полуфинал ЧМ-2022

Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен

Новина українською

Завершился матч 1/4 финала чемпионата мира по баскетболу 2022 года среди женщин между национальными командами США и Сербии. Встреча закончилась победой американских баскетболисток со счётом 88:55 (25:23, 25:10, 16:7, 22:15).

Самым результативным игроком встречи стала американка Келси Плам, записав на свой счёт 17 очков и два подбора.

Женская сборная США выиграла три предыдущих чемпионата мира (2010, 2014, 2018).

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В статье: женская сборная США по баскетболу
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