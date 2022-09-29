Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Женская сборная США продлила свою победную серию и вышла в полуфинал ЧМ-2022
Американские баскетболистки разгромили свох соперниц
Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен
Завершился матч 1/4 финала чемпионата мира по баскетболу 2022 года среди женщин между национальными командами США и Сербии. Встреча закончилась победой американских баскетболисток со счётом 88:55 (25:23, 25:10, 16:7, 22:15).
Самым результативным игроком встречи стала американка Келси Плам, записав на свой счёт 17 очков и два подбора.
Женская сборная США выиграла три предыдущих чемпионата мира (2010, 2014, 2018).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Резников: Украинцы больше никогда не сдадутся
- Иранский футбол восстал против диктатуры. Действующие и бывшие игроки требуют больше прав для народа
- Буданов: Украина и рф ведут переговоры по обмену "всех на всех"
- Александр Албон готов выступить на Гран-при Сингапура
- Красотка дня. Девушка молодой итальянской звезды, забившей победный гол в ворота Англии. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet