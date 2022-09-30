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Льюис Хэмилтон показал лучший результат по итогам первой практики Гран-при Сингапура
Посмотрим, какой результат покажет пилот в гонке
Фото: Motorsport.com
На городской трассе Марина Бей завершилась первая тренировка Гран-при Сингапура. Лучшее время по её итогам показал семикратный чемпион Формулы-1, гонщик команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон. Второй результат у Макса Ферстаппена, представляющего "Ред Булл". Топ-3 замкнул Шарль Леклер из "Феррари".
Формула-1. Гран-при Сингапура. Первая тренировка:
1.Льюис Хэмилтон "Мерседес"1:43.033
2.Макс Ферстаппен "Ред Булл"+0.084
3.Шарль Леклер "Феррари"+0.402
4.Серхио Перес "Ред Булл"+0.806
5.Джордж Расселл "Мерседес"+1.033
6.Карлос Сайнс "Феррари"+1.105
7.Эстебан Окон "Альпин"+1.703
8.Лэнс Стролл "Астон Мартин"+2.188
9.Пьер Гасли "Альфа Таури"+2.225
10.Фернандо Алонсо "Альпин"+2.303
11.Себастьян Феттель "Астон Мартин"+2.321
12.Даниэль Риккардо "Макларен"+2.691
13.Валттери Боттас "Альфа Ромео"+2.692
14.Кевин Магнуссен "Хаас"+2.995
15.Юки Цунода "Альфа Таури"+3.048
16.Александер Албон "Уильямс"+3.068
17.Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео"+3.375
18.Мик Шумахер "Хаас"+3.568
19.Ландо Норрис "Макларен"+3.647
20.Николас Латифи "Уильямс"+4.059
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