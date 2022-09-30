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Льюис Хэмилтон показал лучший результат по итогам первой практики Гран-при Сингапура

Автоспорт
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Посмотрим, какой результат покажет пилот в гонке

Льюис Хэмилтон показал лучший результат по итогам первой практики Гран-при Сингапура

Фото: Motorsport.com

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На городской трассе Марина Бей завершилась первая тренировка Гран-при Сингапура. Лучшее время по её итогам показал семикратный чемпион Формулы-1, гонщик команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон. Второй результат у Макса Ферстаппена, представляющего "Ред Булл". Топ-3 замкнул Шарль Леклер из "Феррари".

Формула-1. Гран-при Сингапура. Первая тренировка:

1.Льюис Хэмилтон "Мерседес"1:43.033

2.Макс Ферстаппен "Ред Булл"+0.084

3.Шарль Леклер "Феррари"+0.402

4.Серхио Перес "Ред Булл"+0.806

5.Джордж Расселл "Мерседес"+1.033

6.Карлос Сайнс "Феррари"+1.105

7.Эстебан Окон "Альпин"+1.703

8.Лэнс Стролл "Астон Мартин"+2.188

9.Пьер Гасли "Альфа Таури"+2.225

10.Фернандо Алонсо "Альпин"+2.303

11.Себастьян Феттель "Астон Мартин"+2.321

12.Даниэль Риккардо "Макларен"+2.691

13.Валттери Боттас "Альфа Ромео"+2.692

14.Кевин Магнуссен "Хаас"+2.995

15.Юки Цунода "Альфа Таури"+3.048

16.Александер Албон "Уильямс"+3.068

17.Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео"+3.375

18.Мик Шумахер "Хаас"+3.568

19.Ландо Норрис "Макларен"+3.647

20.Николас Латифи "Уильямс"+4.059

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В статье: Льюис Хэмилтон
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