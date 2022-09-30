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Сайнс оказался быстрее Леклера на второй тренировке Гран-при Сингапура

Автоспорт
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Хэмилтон вне топ-3

Сайнс оказался быстрее Леклера на второй тренировке Гран-при Сингапура

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На городской трассе "Марина Бей" завершилась вторая тренировка Гран-при Сингапура. Лучший результат по её итогам продемонстрировал Карлос Сайнс из итальянской команды "Феррари" . Второе время продемонстрировал его напарник Шарль Леклер. Тройку сильнейших замкнул Джордж Расселл из "Мерседеса" .

Лидер общего зачёта пилотов Макс Ферстаппен ("Ред Булл" ) был четвёртым. Семикратный чемпион Формулы-1 гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал пятый результат.

Формула-1. Гран-при Сингапура. Вторая тренировка:

1.Карлос Сайнс "Феррари" 1:42.587

2.Шарль Леклер "Феррари" +0.208

3.Джордж Расселл "Мерседес" +0.324

4.Макс Ферстаппен "Ред Булл" +0.339

5.Льюис Хэмилтон "Мерседес" +0.595

6.Эстебан Окон "Альпин" +0.825

7.Валттери Боттас "Альфа Ромео" +0.844

8.Фернандо Алонсо "Альпин" +0.933

9.Серхио Перес "Ред Булл" +1.319

10.Лэнс Стролл "Астон Мартин" +1.395

11.Ландо Норрис "Макларен" +1.426

12.Себастьян Феттель "Астон Мартин" +1.662

13.Кевин Магнуссен "Хаас" +1.835

14.Пьер Гасли "Альфа Таури" +1.882

15.Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео" +1.937

16.Александер Албон "Уильямс" +2.557

17.Юки Цунода "Альфа Таури" +2.624

18.Даниэль Риккардо "Макларен" +2.860

19.Мик Шумахер "Хаас" +3.036

20.Николас Латифи "Уильямс" +3.966

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