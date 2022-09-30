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Сайнс оказался быстрее Леклера на второй тренировке Гран-при Сингапура
Хэмилтон вне топ-3
На городской трассе "Марина Бей" завершилась вторая тренировка Гран-при Сингапура. Лучший результат по её итогам продемонстрировал Карлос Сайнс из итальянской команды "Феррари" . Второе время продемонстрировал его напарник Шарль Леклер. Тройку сильнейших замкнул Джордж Расселл из "Мерседеса" .
Лидер общего зачёта пилотов Макс Ферстаппен ("Ред Булл" ) был четвёртым. Семикратный чемпион Формулы-1 гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал пятый результат.
Формула-1. Гран-при Сингапура. Вторая тренировка:
1.Карлос Сайнс "Феррари" 1:42.587
2.Шарль Леклер "Феррари" +0.208
3.Джордж Расселл "Мерседес" +0.324
4.Макс Ферстаппен "Ред Булл" +0.339
5.Льюис Хэмилтон "Мерседес" +0.595
6.Эстебан Окон "Альпин" +0.825
7.Валттери Боттас "Альфа Ромео" +0.844
8.Фернандо Алонсо "Альпин" +0.933
9.Серхио Перес "Ред Булл" +1.319
10.Лэнс Стролл "Астон Мартин" +1.395
11.Ландо Норрис "Макларен" +1.426
12.Себастьян Феттель "Астон Мартин" +1.662
13.Кевин Магнуссен "Хаас" +1.835
14.Пьер Гасли "Альфа Таури" +1.882
15.Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео" +1.937
16.Александер Албон "Уильямс" +2.557
17.Юки Цунода "Альфа Таури" +2.624
18.Даниэль Риккардо "Макларен" +2.860
19.Мик Шумахер "Хаас" +3.036
20.Николас Латифи "Уильямс" +3.966
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