В 2023 году состоится Гран-при Казахстана MotoGP

Чемпионат мира по мотогонкам MotoGP объявил календарь на сезон-2023. В список стран, которые примут этапы MotoGP, вошли Казахстан и Индия, о чём сообщалось ранее.

Первый в истории Гран-при Казахстана состоится с 7 по 9 июля на трассе "Сокол". Этап в Индии пройдёт на автодроме имении Будды, трассе, ранее принимавшей гонки Формулы-1, с 22 по 24 сентября.

Начнётся новый сезон MotoGP в Португалии 26 марта, а завершится в Испании, на трассе в Валенсии, 26 ноября.

26 марта Гран-при ПортугалииПортиман

2 апреля Гран-при АргентиныТермас де Рио Ондо

16 апреля Гран-при АмерикиОстин

30 апреля Гран-при ИспанииХерес

14 мая Гран-при ФранцииЛе-Ман

11 июня Гран-при ИталииМуджелло

18 июня Гран-при ГерманииЗакзенринг

25 июня Гран-при Нидерландов (ТТ Ассен) Ассен

9 июля Гран-при Казахстана Сокол, Алматы

6 августа Гран-при Великобритании Сильверстоун

20 августа Гран-при Австрии Ред Булл Ринг

3 сентября Гран-при Каталонии Каталония

10 сентября Гран-при Сан-Марино Мизано

24 сентября Гран-при Индии Буддх

1 октября Гран-при Японии Мотеги

15 октября Гран-при Индонезии Мандалика

22 октября Гран-при Австралии Филип-Айленд

29 октября Гран-при Таиланда Бурирам

12 ноября Гран-при Малайзии Сепанг

19 ноября Гран-при Катара Лосайл

26 ноября Гран-при Валенсии Рикардо Тормо