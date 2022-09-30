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В 2023 году состоится Гран-при Казахстана MotoGP
Впервые в истории
Чемпионат мира по мотогонкам MotoGP объявил календарь на сезон-2023. В список стран, которые примут этапы MotoGP, вошли Казахстан и Индия, о чём сообщалось ранее.
Первый в истории Гран-при Казахстана состоится с 7 по 9 июля на трассе "Сокол". Этап в Индии пройдёт на автодроме имении Будды, трассе, ранее принимавшей гонки Формулы-1, с 22 по 24 сентября.
Начнётся новый сезон MotoGP в Португалии 26 марта, а завершится в Испании, на трассе в Валенсии, 26 ноября.
26 марта Гран-при ПортугалииПортиман
2 апреля Гран-при АргентиныТермас де Рио Ондо
16 апреля Гран-при АмерикиОстин
30 апреля Гран-при ИспанииХерес
14 мая Гран-при ФранцииЛе-Ман
11 июня Гран-при ИталииМуджелло
18 июня Гран-при ГерманииЗакзенринг
25 июня Гран-при Нидерландов (ТТ Ассен) Ассен
9 июля Гран-при Казахстана Сокол, Алматы
6 августа Гран-при Великобритании Сильверстоун
20 августа Гран-при Австрии Ред Булл Ринг
3 сентября Гран-при Каталонии Каталония
10 сентября Гран-при Сан-Марино Мизано
24 сентября Гран-при Индии Буддх
1 октября Гран-при Японии Мотеги
15 октября Гран-при Индонезии Мандалика
22 октября Гран-при Австралии Филип-Айленд
29 октября Гран-при Таиланда Бурирам
12 ноября Гран-при Малайзии Сепанг
19 ноября Гран-при Катара Лосайл
26 ноября Гран-при Валенсии Рикардо Тормо
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