Шарль Леклер: Мы будем бороться за поул

Пилот "Феррари" Шарль Леклер подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Сингапура.

"У нас неплохой темп, но, к сожалению, мы работали на трассе не так долго, как хотелось бы. Это не лучшая ситуация, было много проблем, так что нам нужно максимально эффективно провести третью тренировку, чтобы поработать именно над гоночным темпом. На одном круге у нас хорошая скорость, так что мы будем бороться за поул.

На городских трассах всегда хочется получить как можно больше наката, потому что чем больше кругов, тем быстрее ты становишься. Но я не беспокоюсь, сейчас я уверен, что мы сможем хорошо провести заключительную тренировку и наверстать упущенное.

Пока сложно говорить о гоночном темпе, но мы верно выбрали направление работы на тренировках. Надеюсь, в субботу мы сделаем ещё один шаг вперёд. В любом случае нас ждёт сложная гонка", — приводит слова Шарля Леклера пресс-служба команды.