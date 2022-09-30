  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Шарль Леклер: Мы будем бороться за поул
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шарль Леклер: Мы будем бороться за поул

Автоспорт
(1 голосов)

Пилот подвёл итоги тренировок Гран-при Сингапура

Шарль Леклер: Мы будем бороться за поул

Фото: Getty Images

Новина українською

Пилот "Феррари" Шарль Леклер подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Сингапура.

"У нас неплохой темп, но, к сожалению, мы работали на трассе не так долго, как хотелось бы. Это не лучшая ситуация, было много проблем, так что нам нужно максимально эффективно провести третью тренировку, чтобы поработать именно над гоночным темпом. На одном круге у нас хорошая скорость, так что мы будем бороться за поул.

На городских трассах всегда хочется получить как можно больше наката, потому что чем больше кругов, тем быстрее ты становишься. Но я не беспокоюсь, сейчас я уверен, что мы сможем хорошо провести заключительную тренировку и наверстать упущенное.

Пока сложно говорить о гоночном темпе, но мы верно выбрали направление работы на тренировках. Надеюсь, в субботу мы сделаем ещё один шаг вперёд. В любом случае нас ждёт сложная гонка", — приводит слова Шарля Леклера пресс-служба команды.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шарль Леклер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде