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Гран-при Сингапура. Третья практика. Леклер – первый, Ферстаппен – второй

Автоспорт
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Феррари наконец могут победить?

Гран-при Сингапура. Третья практика. Леклер – первый, Ферстаппен – второй

Фото: NBC Sports

UA-Футбол
Новина українською

Завершилась третья практика перед Гран-при Сингапура. Позже сегодня, на этой же трассе в Марине-Бэй, пройдет квалификация к предстоящей гонке.

1. Шарль Леклер - "Феррари"

2. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"

3. Карлос Сайнс - "Феррари"

4. Фернандо Алонсо - "Альпин"

5. Серхио Перес - "Ред Булл"

6. Ланс Стролл - "Астон Мартин"

7. Эстебан Окон - "Альпин"

8. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"

9. Джордж Расселл - "Мерседес"

10. Даниэль Риккардо - "Макларен"

11. Кевин Магнуссен - "Хаас"

12. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"

13. Пьер Гасли - "Альфа Таури"

14. Мик Шумахер - "Хаас"

15. Юки Цунода - "Альфа Таури"

16. Ландо Норрис - "Макларен"

17. Алекс Албон - "Уильямс"

18. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"

19. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"

20. Николас Латифи - "Уильямс"

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В статье: формула-1 Феррари Шарль Леклер
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