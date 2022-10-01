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Гран-при Сингапура. Третья практика. Леклер – первый, Ферстаппен – второй
Феррари наконец могут победить?
Фото: NBC Sports
Завершилась третья практика перед Гран-при Сингапура. Позже сегодня, на этой же трассе в Марине-Бэй, пройдет квалификация к предстоящей гонке.
1. Шарль Леклер - "Феррари"
2. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"
3. Карлос Сайнс - "Феррари"
4. Фернандо Алонсо - "Альпин"
5. Серхио Перес - "Ред Булл"
6. Ланс Стролл - "Астон Мартин"
7. Эстебан Окон - "Альпин"
8. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"
9. Джордж Расселл - "Мерседес"
10. Даниэль Риккардо - "Макларен"
11. Кевин Магнуссен - "Хаас"
12. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"
13. Пьер Гасли - "Альфа Таури"
14. Мик Шумахер - "Хаас"
15. Юки Цунода - "Альфа Таури"
16. Ландо Норрис - "Макларен"
17. Алекс Албон - "Уильямс"
18. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"
19. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"
20. Николас Латифи - "Уильямс"
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