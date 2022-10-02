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Формула-1. Стартовый порядок гонки Гран-при Сингапура
Сегодня гонка
Фото: F1
Сегодня, 2 октября, состоится гонка очередного этапа Формулы-1 Гран-при Сингапура. Вашему вниманию стартовый протокол главного заезда этапа.
Гран-при Сингапура
Марина Бэй, Сингапур
Гонка
15:00 по киевскому времени
Стартовый порядок
1. Шарль Леклер ("Феррари")
2. Серхио Перес ("Ред Булл")
3. Льюис Хэмилтон ("Мерседес")
4. Карлос Сайнс ("Феррари")
5. Фернандо Алонсо ("Альпин")
6. Ландо Норрис ("Макларен")
7. Пьер Гасли ("Альфа Таури")
8. Макс Ферстаппен ("Ред Булл")
9. Кевин Магнуссен ("Хаас")
10. Юки Цунода ("Альфа Таури")
11. Джордж Рассел ("Мерседес")
12. Ланс Стролл ("Астон Мартин")
13. Мик Шумахер ("Хаас")
14. Себастьян Феттель ("Астон Мартин")
15. Чжоу Гуаньюй ("Альфа Ромео")
16. Валттери Боттас ("Альфа Ромео")
17. Даниэль Риккардо ("Макларен")
18. Эстебан Окон ("Альпин")
19. Алекс Албон ("Уильямс")
20. Николас Латифи ("Уильямс")
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