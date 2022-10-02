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Формула-1. Старт гонки Гран-при Сингапура отложен

Автоспорт
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Пока не понятно, на сколько

Формула-1. Старт гонки Гран-при Сингапура отложен

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Руководство Формулы-1 сообщило, что старт гонки Гран-при Сингапура не состоится в запланированное время.

Причина – дождь, который не прекращается.

Заезд был отложен на неопределенный срок.

Напомним, что старт главной гонки Гран-при Сингапура был намечен на 15:00 по Киеву.

Стартовый протокол гонки

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В статье: формула-1 Гран-при Сингапура
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