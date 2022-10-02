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Формула-1. Старт гонки Гран-при Сингапура отложен
Пока не понятно, на сколько
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство Формулы-1 сообщило, что старт гонки Гран-при Сингапура не состоится в запланированное время.
Причина – дождь, который не прекращается.
Заезд был отложен на неопределенный срок.
Напомним, что старт главной гонки Гран-при Сингапура был намечен на 15:00 по Киеву.
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