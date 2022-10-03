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Альфа Таури защищает Юки Цуноду после неудачного выступления пилота

Автоспорт
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Он проделал тяжелую работу

Альфа Таури защищает Юки Цуноду после неудачного выступления пилота

Фото: F1

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Технический директор "Альфа Таури" Джоди Эггинтон объяснил неудачное выступление Юки Цуноды на Гран-при Сингапура.

"После всей тяжёлой работы, проделанной командой и гонщиками в эти выходные, мы не смогли максимально использовать возможность заработать хорошие очки обеими машинами. Это связано с тем, что наша команда инженеров слишком рано приняла решение перейти на слики. Это дорого обошлось обоим гонщикам, а Юки, к сожалению, вскоре после этого заскользил на трассе.

Таким образом, у нас в строю осталась только одна машина, и мы закончили гонку с гораздо меньшим количеством очков, чем должны были. Как команда мы подробно рассмотрим гонку, чтобы понять, что нам нужно улучшить, чтобы лучше использовать такие шансы в следующий раз. Мы упустили хорошую возможность, за которую нам нужно было держаться обеими руками", — приводит слова Эггинтона пресс-служба команды.

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В статье: Юки Цунода
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