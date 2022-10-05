Ред Булл не получит серьёзного штрафа за превышение лимита бюджета

Ни одна команда Формулы-1 не понесёт серьёзного наказания за нарушение правил бюджетного лимита в прошлом сезоне, поскольку были допущены лишь "незначительные" нарушения, сообщает Sky Sports.

Ожидается, что сегодня каждая команда Формулы-1, которая соблюдала правила лимита бюджета на 2021 год, установленного в размере 145 млн долларов, получит сертификат соответствия.

При этом руководитель "Мерседеса" Тото Вольф ранее заявил, что в отношении "Ред Булл" ведётся расследование на предмет возможного нарушения правил лимита расходов в размере 145 млн долларов в сезоне 2021 года. По его словам, выгода от перерасхода средств в один год потенциально увеличит возможности команд в последующие годы, поэтому стоит более строго наказать австрийскую команду.

Ранее сообщалось, что австрийский гоночный коллектив мог превысить допустимый предел на 10 млн долларов. В самом гоночном коллективе ещё в марте считали, что потратили на 5 млн меньше потолка расходов, что оставляло им запас на случай разночтений в методиках подсчёта.