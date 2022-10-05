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В Альфа Ромео анонсировали новинки на Гран-при Японии

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Руководитель "Альфа Ромео" - о предстоящем выступлении команды на Гран-при Японии

В Альфа Ромео анонсировали новинки на Гран-при Японии

Новина українською

Руководитель "Альфа Ромео" Фредерик Вассёр высказался о предстоящем выступлении команды на Гран-при Японии, куда итальянский гоночный коллектив, по его словам, приедет с новинками.

"Сингапур остался позади, и вот мы отправляемся в Японию. Мы не участвовали здесь в гонках с 2019 года. Приятно вернуться на историческую трассу, которая в прошлом принимала столько захватывающих сражений.

Уикенд в Сингапуре сложился для нас непросто. Несмотря на достойное выступление, в итоге мы так и не прибавили ни одного очка в наш актив, однако есть и позитивные моменты в виде многообещающего темпа, который мы показали при сухих условиях в пятницу.

В Японию мы привезём новинки, и это может стать хорошей основой для успеха в гонке. Мы должны приложить максимум усилий и набрать несколько очков", - приводит слова Вассёра пресс-служба "Альфа Ромео".

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В статье: формула-1 Альфа Ромео
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