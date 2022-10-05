Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФИА отложила публикацию данных о соблюдении командами бюджетного лимита
Она состоится на неделю позже
Международная автомобильная федерация сообщила, что публикация итогов финансового аудита команд за сезон-2021 была отложена и состоится 10 октября.
"ФИА сообщает, что завершение анализа финансовых документов команд Формулы-1 на 2021 год и последующая выдача сертификатов соответствия Финансовому регламенту не состоятся сегодня, 5 октября. Анализ финансовых документов — сложный и длительный процесс, который продолжается и будет завершён в понедельник, 10 октября.
Финансовый регламент был единогласно согласован всеми командами, которые сотрудничали с Администрацией ограничения затрат ФИА в течение этого первого года в соответствии с регламентом. Как сообщалось ранее, в отношении этого вопроса были значительные и необоснованные предположения и слухи, и ФИА повторяет, что до тех пор, пока процесс не будет завершён, никакой дополнительной информации предоставлено не будет", — гласит заявление федерации на официальном сайте.
Популярное сейчас
- Виталий Ким: Офицерский состав российской армии покинул Снигиревку
- Сегодня Рух U-19 проведет ответный матч в Юношеской лиге УЕФА
- Экс-легионер Динамо: Я вижу кадры Киева и у меня болит сердце
- Ред Булл нарушил финансовый регламент Формулы-1
- Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО