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ФИА отложила публикацию данных о соблюдении командами бюджетного лимита

Автоспорт
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Она состоится на неделю позже

ФИА отложила публикацию данных о соблюдении командами бюджетного лимита

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Международная автомобильная федерация сообщила, что публикация итогов финансового аудита команд за сезон-2021 была отложена и состоится 10 октября.

"ФИА сообщает, что завершение анализа финансовых документов команд Формулы-1 на 2021 год и последующая выдача сертификатов соответствия Финансовому регламенту не состоятся сегодня, 5 октября. Анализ финансовых документов — сложный и длительный процесс, который продолжается и будет завершён в понедельник, 10 октября.

Финансовый регламент был единогласно согласован всеми командами, которые сотрудничали с Администрацией ограничения затрат ФИА в течение этого первого года в соответствии с регламентом. Как сообщалось ранее, в отношении этого вопроса были значительные и необоснованные предположения и слухи, и ФИА повторяет, что до тех пор, пока процесс не будет завершён, никакой дополнительной информации предоставлено не будет", — гласит заявление федерации на официальном сайте.

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