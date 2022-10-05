Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины примет участие во Всемирных автоспортивных играх
Пожелаем победы
Фото: fau.ua
С 26 по 30 октября в Марселе пройдут Всемирные автоспортивные игры.
В этих соревнованиях примет участие и Украина. Вот уже два года подряд в 2020 и 2021 годах турнир не мог состояться из-за пандемии коронавируса.
Украина будет представлена в девяти дисциплинах:
Дрифтинг
Картинг Sprint Jr.
Автослалом
Картинг‐слалом
Картинг Sprint Sr.
Кольцевые гонки F4
Цифровые кольцевые гонки ‐ ESport
Кольцевые гонки GT
Кольцевые гонки Touring Car
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Одного желания оказалось недостаточно. Реал – Шахтер 2:1. Видео голов и обзор матча
- Реал - Шахтер 2:1. Ожидаемый результат
- Реал – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов
- Гутцайт: Россияне делают все, чтобы вернуться в международный спорт. Идет дипломатическая война
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО
- Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet