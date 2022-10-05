Сборная Украины примет участие во Всемирных автоспортивных играх

С 26 по 30 октября в Марселе пройдут Всемирные автоспортивные игры.

В этих соревнованиях примет участие и Украина. Вот уже два года подряд в 2020 и 2021 годах турнир не мог состояться из-за пандемии коронавируса.

Украина будет представлена в девяти дисциплинах:

Дрифтинг

Картинг Sprint Jr.

Автослалом

Картинг‐слалом

Картинг Sprint Sr.

Кольцевые гонки F4

Цифровые кольцевые гонки ‐ ESport

Кольцевые гонки GT

Кольцевые гонки Touring Car