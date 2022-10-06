В Порше не исключают приход в Формулу-1

Финансовый директор "Порше" Лутц Мешке сообщил, что у компании по-прежнему сохраняется интерес к Формуле-1.

"Для нас Формула-1 остаётся интересной гоночной серией. Поэтому мы смотрим, есть ли другие жизнеспособные варианты. Мы не позволяем себе принять решение под давлением, если мы не уверены в том, что это решение будет верным", — цитирует Мешке F1-Insider.

Ранее в "Порше" заявили, что по приходу в "Королевские гонки" команда может сотрудничать с "Ред Булл".