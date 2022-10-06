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Тото Вольфф: Мы поняли, чего именно нам не хватало в этом сезоне
Посмотрим
Фото: The Checkered Flag
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф высказался о перспективах побороться за титул в сезоне-2023.
"Я не могу сказать, что на сто процентов уверен, что мы будем бороться за титул в следующем году. Нам нужно много работать. В Формуле-1 разворот – это как изменение курса нефтяного танкера. Нам нужно добраться до корня проблем, проработать их на всех уровнях. И мы пока этим занимаемся. Нашли ли мы ответы на все вопросы? Нет, не нашли. Но, думаю, в значительной мере мы поняли, чего именно нам не хватало", — приводит слова Тото Вольфа Formel1.de.
Напомним, в нынешнем сезоне "Мерседес" занимает только третью строчку в Кубке конструкторов, уступая "Ред Булл" и "Феррари".
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