Фернандо Алонсо показал лучший результат по итогам первой практики Гран-при Японии

На трассе "Сузука" завершилась первая тренировка Гран-при Японии. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот команды "Альпин" Фернандо Алонсо. Вторым стал пилот "Феррари" Карлос Сайнс. Третье место осталось за напарником Сайнса Шарлем Леклером.

Лидер общего зачёта пилотов Макс Ферстаппен ( "Ред Булл" ) был шестым. Семикратный чемпион Формулы-1 гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал 13-й результат.

Из-за дождевой погоды Мика Шумахера вынесло за пределы трассы в результате чего он разбил машину.

Формула-1. Гран-при Японии. Первая тренировка:

1.Фернандо Алонсо "Альпин" 1:42.248

2.Карлос Сайнс "Феррари" +0.315

3.Шарль Леклер "Феррари" +0.386

4.Эстебан Окон "Альпин" +0.774

5.Кевин Магнуссен "Хаас" +1.010

6.Макс Ферстаппен "Ред Булл" +1.114

7.Мик Шумахер "Хаас" +1.513

8.Ландо Норрис "Макларен" +1.641

9.Валттери Боттас "Альфа Ромео" +1.721

10.Серхио Перес "Ред Булл" +1.986

11.Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео" +2.181

12.Даниэль Риккардо "Макларен" +2.238

13.Льюис Хэмилтон "Мерседес" +2.310

14.Лэнс Стролл "Астон Мартин" +2.322

15.Александер Албон "Уильямс" +2.543

16.Пьер Гасли "Альфа Таури" +2.630

17.Николас Латифи "Уильямс" +3.176

18.Джордж Расселл "Мерседес" +3.855

19.Юки Цунода "Альфа Таури" +3.944

20.Себастьян Феттель "Астон Мартин" +5.842