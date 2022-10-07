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Фернандо Алонсо показал лучший результат по итогам первой практики Гран-при Японии
Ферстаппен решил не спешить
На трассе "Сузука" завершилась первая тренировка Гран-при Японии. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот команды "Альпин" Фернандо Алонсо. Вторым стал пилот "Феррари" Карлос Сайнс. Третье место осталось за напарником Сайнса Шарлем Леклером.
Лидер общего зачёта пилотов Макс Ферстаппен ( "Ред Булл" ) был шестым. Семикратный чемпион Формулы-1 гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал 13-й результат.
Из-за дождевой погоды Мика Шумахера вынесло за пределы трассы в результате чего он разбил машину.
Формула-1. Гран-при Японии. Первая тренировка:
1.Фернандо Алонсо "Альпин" 1:42.248
2.Карлос Сайнс "Феррари" +0.315
3.Шарль Леклер "Феррари" +0.386
4.Эстебан Окон "Альпин" +0.774
5.Кевин Магнуссен "Хаас" +1.010
6.Макс Ферстаппен "Ред Булл" +1.114
7.Мик Шумахер "Хаас" +1.513
8.Ландо Норрис "Макларен" +1.641
9.Валттери Боттас "Альфа Ромео" +1.721
10.Серхио Перес "Ред Булл" +1.986
11.Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео" +2.181
12.Даниэль Риккардо "Макларен" +2.238
13.Льюис Хэмилтон "Мерседес" +2.310
14.Лэнс Стролл "Астон Мартин" +2.322
15.Александер Албон "Уильямс" +2.543
16.Пьер Гасли "Альфа Таури" +2.630
17.Николас Латифи "Уильямс" +3.176
18.Джордж Расселл "Мерседес" +3.855
19.Юки Цунода "Альфа Таури" +3.944
20.Себастьян Феттель "Астон Мартин" +5.842
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