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Мик Шумахер пропустил вторую тренировку Гран-при Японии

Автоспорт
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Мик Шумахер пропустил вторую тренировку Гран-при Японии

Новина українською

Гонщик команды "Хаас" Мик Шумахер вынужден пропустить вторую свободную практику Гран-при Японии Формулы-1. Об этом информирует пресс-служба американской команды.

В ходе первой тренировки, сразу после клетчатого флага Шумахер разбил автомобиль — Мика вынесло за пределы трассы и развернуло из-за аквапланирования. В результате "Хаас" будет вынужден заменить шасси на болиде немца.

Мик Шумахер пропустил вторую тренировку Гран-при Японии - изображение 1

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В статье: Мик Шумахер
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