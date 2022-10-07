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Мик Шумахер пропустил вторую тренировку Гран-при Японии
Ранее пилот повредил болид
Гонщик команды "Хаас" Мик Шумахер вынужден пропустить вторую свободную практику Гран-при Японии Формулы-1. Об этом информирует пресс-служба американской команды.
В ходе первой тренировки, сразу после клетчатого флага Шумахер разбил автомобиль — Мика вынесло за пределы трассы и развернуло из-за аквапланирования. В результате "Хаас" будет вынужден заменить шасси на болиде немца.
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