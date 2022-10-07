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Пилоты Мерседес показали лучшие результаты по итогам второй свободной практики Гран-при Японии
Посмотрим на результаты квалификации
Фото: F1 Track Talk
На трассе "Сузука" завершилась вторая свободная практика Гран-при Японии.
Лучший результат по её итогам показал Джордж Расселл, представляющий команду "Мерседес". Второе время продемонстрировал его напарник, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон. Топ-3 замкнул Макс Ферстаппен из "Ред Булл".
Напомним, гонщик "Хааса" Мик Шумахер в заезде участия не принимал, так как попал в аварию на первой тренировке. Впоследствии стало известно, что на его болиде заменят шасси.
Гран-при Японии. Вторая свободная практика:
1. Джордж Расселл ("Мерседес") – 1.41,935.
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,235.
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,851.
4. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,899.
5. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,252.
6. Карлос Сайнс ("Феррари") +1,269.
7. Фернандо Алонсо ("Альпин") +1,598.
8. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +1,798.
9. Эстебан Окон ("Альпин") +1,949.
10. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +2,590.
11. Шарль Леклер ("Феррари") +2,774.
12. Николас Латифи ("Уильямс") +3,027.
13. Александер Албон ("Уильямс") +3,104.
14. Юки Цунода ("Альфа Таури") +3,322.
15. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +3,326.
16. Ландо Норрис ("Макларен") +3,950.
17. Даниэль Риккардо ("Макларен") +4,095.
18. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +4,841.
19. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +5,174.
20. Мик Шумахер ("Хаас") – не показал времени.
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