Пилоты Мерседес показали лучшие результаты по итогам второй свободной практики Гран-при Японии

На трассе "Сузука" завершилась вторая свободная практика Гран-при Японии.

Лучший результат по её итогам показал Джордж Расселл, представляющий команду "Мерседес". Второе время продемонстрировал его напарник, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон. Топ-3 замкнул Макс Ферстаппен из "Ред Булл".

Напомним, гонщик "Хааса" Мик Шумахер в заезде участия не принимал, так как попал в аварию на первой тренировке. Впоследствии стало известно, что на его болиде заменят шасси.

Гран-при Японии. Вторая свободная практика:

1. Джордж Расселл ("Мерседес") – 1.41,935.

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,235.

3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,851.

4. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,899.

5. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,252.

6. Карлос Сайнс ("Феррари") +1,269.

7. Фернандо Алонсо ("Альпин") +1,598.

8. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +1,798.

9. Эстебан Окон ("Альпин") +1,949.

10. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +2,590.

11. Шарль Леклер ("Феррари") +2,774.

12. Николас Латифи ("Уильямс") +3,027.

13. Александер Албон ("Уильямс") +3,104.

14. Юки Цунода ("Альфа Таури") +3,322.

15. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +3,326.

16. Ландо Норрис ("Макларен") +3,950.

17. Даниэль Риккардо ("Макларен") +4,095.

18. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +4,841.

19. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +5,174.

20. Мик Шумахер ("Хаас") – не показал времени.