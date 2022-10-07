  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Мик Шумахер прокомментировал аварию на Гран-при Японии
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мик Шумахер прокомментировал аварию на Гран-при Японии

Автоспорт
(1 голосов)

Мик разбил машину

Мик Шумахер прокомментировал аварию на Гран-при Японии

Новина українською

Пилот "Хааса" Мик Шумахер высказался о своей аварии в самой концовке первой тренировки Гран-при Японии.

Напомним, сразу после клетчатого флага Мик разбил автомобиль, который вынесло за пределы трассы и развернуло из-за аквапланирования. В результате "Хаас" будет вынужден заменить шасси.

"Было довольно влажно, и, к сожалению, случился момент с аквапланированием, который закончился тем, что мы потеряли заднюю часть болида. Было упущено и время, и завтра нам предстоит проделать большую работу. Но уже могу сказать, что трасса великолепна, ощущения от пилотирования замечательные, так что, надеюсь, мы в хорошей ситуации. Завтра дождя быть не должно, так что посмотрим, что мы сможем предпринять", — приводит слова Шумахера пресс-служба "Хааса".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мик Шумахер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде