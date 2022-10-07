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Мик Шумахер прокомментировал аварию на Гран-при Японии
Мик разбил машину
Пилот "Хааса" Мик Шумахер высказался о своей аварии в самой концовке первой тренировки Гран-при Японии.
Напомним, сразу после клетчатого флага Мик разбил автомобиль, который вынесло за пределы трассы и развернуло из-за аквапланирования. В результате "Хаас" будет вынужден заменить шасси.
"Было довольно влажно, и, к сожалению, случился момент с аквапланированием, который закончился тем, что мы потеряли заднюю часть болида. Было упущено и время, и завтра нам предстоит проделать большую работу. Но уже могу сказать, что трасса великолепна, ощущения от пилотирования замечательные, так что, надеюсь, мы в хорошей ситуации. Завтра дождя быть не должно, так что посмотрим, что мы сможем предпринять", — приводит слова Шумахера пресс-служба "Хааса".
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