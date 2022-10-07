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В Феррари теперь звучит женский голос в подсказках о работе болида

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В Феррари теперь звучит женский голос в подсказках о работе болида

Фото: Autosport

Новина українською

В команде Формулы-1 "Феррари" предприняли любопытный шаг. На болидах гоночного коллектива теперь звучит автоматическое звуковое объявление о режимах автомобиля безопасности или виртуального автомобиля безопасности. Об этом в эфире тренировки Гран-при Японии рассказали комментаторы Sky Sports.

В случае наступления вышеназванных ситуаций женский механический голос даёт об этом пилотам сигнал по радио. В других же командах такие функции берёт на себя гоночный инженер.

Напомним, сегодня, 7 октября, состоялись первые две тренировки Гран-при Японии.

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В статье: Феррари
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