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В Феррари теперь звучит женский голос в подсказках о работе болида
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Фото: Autosport
В команде Формулы-1 "Феррари" предприняли любопытный шаг. На болидах гоночного коллектива теперь звучит автоматическое звуковое объявление о режимах автомобиля безопасности или виртуального автомобиля безопасности. Об этом в эфире тренировки Гран-при Японии рассказали комментаторы Sky Sports.
В случае наступления вышеназванных ситуаций женский механический голос даёт об этом пилотам сигнал по радио. В других же командах такие функции берёт на себя гоночный инженер.
Напомним, сегодня, 7 октября, состоялись первые две тренировки Гран-при Японии.
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