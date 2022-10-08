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Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при Японии

Автоспорт
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Результаты квалификации

Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при Японии

Фото: RacingNews365

UA-Футбол
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Сегодня, 8 октября, состоялась квалификационная гонка очередного этапа Формулы-1 Гран-при Японии. Победу в заезде одержал пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у представителя "Феррари" Шарля Леклера (+0,010), а ТОП-3 замкнул Карлос Сайнс ("Феррари") (+0,057).

Вашему вниманию полные результаты:

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1.29,304

2. Шарль Леклер ("Феррари") +0,010

3. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,057

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,405

5. Эстебан Окон ("Альпин") +0,861

6. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,957

7. Фернандо Алонсо ("Альпин")+1,018

8. Джордж Рассел ("Мерседес") +1,085

9. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +1,250

10. Ландо Норрис ("Макларен") +1,699

Выбыли после второго сегмента:

11. Даниэль Риккардо ("Макларен")

12. Валттери Боттас ("Альфа Ромео")

13. Юки Цунода ("Альфа Таури")

14. Чжоу Гуаньюй ("Альфа Ромео")

15. Мик Шумахер ("Хаас")

Выбыли после первого сегмента:

16. Алекс Албон ("Уильямс")

17. Пьер Гасли ("Альфа Таури")

18. Кевин Магнуссен ("Хаас")

19. Ланс Стролл ("Астон Мартин")

20. Николас Латифи ("Уильямс")

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Японии
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