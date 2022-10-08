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Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при Японии
Результаты квалификации
Фото: RacingNews365
Сегодня, 8 октября, состоялась квалификационная гонка очередного этапа Формулы-1 Гран-при Японии. Победу в заезде одержал пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у представителя "Феррари" Шарля Леклера (+0,010), а ТОП-3 замкнул Карлос Сайнс ("Феррари") (+0,057).
Вашему вниманию полные результаты:
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1.29,304
2. Шарль Леклер ("Феррари") +0,010
3. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,057
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,405
5. Эстебан Окон ("Альпин") +0,861
6. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,957
7. Фернандо Алонсо ("Альпин")+1,018
8. Джордж Рассел ("Мерседес") +1,085
9. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +1,250
10. Ландо Норрис ("Макларен") +1,699
Выбыли после второго сегмента:
11. Даниэль Риккардо ("Макларен")
12. Валттери Боттас ("Альфа Ромео")
13. Юки Цунода ("Альфа Таури")
14. Чжоу Гуаньюй ("Альфа Ромео")
15. Мик Шумахер ("Хаас")
Выбыли после первого сегмента:
16. Алекс Албон ("Уильямс")
17. Пьер Гасли ("Альфа Таури")
18. Кевин Магнуссен ("Хаас")
19. Ланс Стролл ("Астон Мартин")
20. Николас Латифи ("Уильямс")
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