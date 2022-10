Формула-1. Alpha Tauri подписали нового пилота, выступавшего за Mercedes

Команда Формулы-1 Alpha Tauri сообщила о подписании нового пилота. Им станет представитель Mercedes, являющийся чемпионом Формулы-Е Ник Де Врис.

Об этом сообщается на официальной странице команды в Твиттере.

welcome to the team, @nyckdevries! ???????? the Dutchman will replace the outbound @pierregasly for 2023!



full story https://t.co/9ZN4YEvE2j