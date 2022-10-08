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Формула-1. Alpha Tauri подписали нового пилота, выступавшего за Mercedes

Автоспорт
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Великолепный трансфер

Формула-1. Alpha Tauri подписали нового пилота, выступавшего за Mercedes

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Команда Формулы-1 Alpha Tauri сообщила о подписании нового пилота. Им станет представитель Mercedes, являющийся чемпионом Формулы-Е Ник Де Врис.

Об этом сообщается на официальной странице команды в Твиттере.

Напомним, что ранее прошел квалификационный заезд Гран-при Японии.

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