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Формула-1. Alpha Tauri подписали нового пилота, выступавшего за Mercedes
Великолепный трансфер
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Команда Формулы-1 Alpha Tauri сообщила о подписании нового пилота. Им станет представитель Mercedes, являющийся чемпионом Формулы-Е Ник Де Врис.
Об этом сообщается на официальной странице команды в Твиттере.
welcome to the team, @nyckdevries! ???????? the Dutchman will replace the outbound @pierregasly for 2023!— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) October 8, 2022
full story https://t.co/9ZN4YEvE2j pic.twitter.com/8CatkkUWja
Напомним, что ранее прошел
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