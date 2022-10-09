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Формула-1. Гонку Гран-при Японии прервали из-за дождя
Неприятная ситуация
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 9 октября, проходит гонка очередного этапа Формулы-1 Гран-при Японии.
Гонка началась в 08:00 по киевскому времени, однако впоследствии была остановлена с помощью красных флагов.
Еще до остановки гонки пилот "Феррари" Карлос Сайнс сошел с дистанции. Он попал в аварию, вылетев с трассы на первом круге и разбил свой болид. Из-за аварии появилась машина безопасности.
Точное время возобновления гонки не известно, но все меньше остается до исчерпания полного лимита, после которого рестарт будет уже невозможен.
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