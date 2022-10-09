Формула-1. Гонку Гран-при Японии прервали из-за дождя

Сегодня, 9 октября, проходит гонка очередного этапа Формулы-1 Гран-при Японии.

Результаты квалификации

Гонка началась в 08:00 по киевскому времени, однако впоследствии была остановлена ​​с помощью красных флагов.

Еще до остановки гонки пилот "Феррари" Карлос Сайнс сошел с дистанции. Он попал в аварию, вылетев с трассы на первом круге и разбил свой болид. Из-за аварии появилась машина безопасности.

Точное время возобновления гонки не известно, но все меньше остается до исчерпания полного лимита, после которого рестарт будет уже невозможен.