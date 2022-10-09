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Ферстаппен выиграл Гран-при Японии и стал чемпионом Формулы-1 сезона 2022
Исторический день для автоспорта
Фото: Sporting News
Сегодня, 9 октября, состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 Гран-при Японии.
Победу в заезде одержал пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторую позицию занял его партнер по команде Серхио Перес (+27,066), а ТОП-3 замкнул представитель "Феррари" Шарль Леклер (+31,763).
Несмотря на то, что пилоты не прошли 75% гонки, Формула-1 насчитала полные очки за Гран-при. Таким образом, в общем зачете Ферстаппен идет на первой позиции и опережает Леклера на 109 очков. Этот отрыв уже не удастся нивелировать ни при каких обстоятельствах, так что чемпионство Макса – решенный вопрос.
После победы в прошлом сезоне этот триумф для Ферстаппена стал вторым в карьере. Он стал 11-м пилотом в истории, которому удалось завоевать два чемпионства подряд.
По количеству титулов он стоит в одной строчке из Алонсо, Хаккиненом, Фиттипальди, Хиллом, Кларком и Аскари.
Полные результаты Гран-при Японии (источник - flashscore.ua):
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