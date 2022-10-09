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Ферстаппен о победе в сезоне: Выиграть титул в Сузуке – особое достижение
Великолепная гонка
Фото: FIA
Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Макс Ферстаппен прокомментировал
"Я просто очень рад, что мы смогли провести гонку! Конечно, лил сильный дождь, но, к счастью, мы проехали немало кругов, в том числе на промежуточных шинах.
Разумеется, я счастлив, что выиграл гонку, и очень хорошо, что на трибунах так много болельщиков, хотя к концу уже начинало темнеть. В общем, очень хорошо, что гонка состоялась – было бы ужасно, если бы ее так и не удалось провести.
Если же говорить о чемпионате, то было бы невероятно, если бы я выиграл его здесь, но у нас есть прекрасная возможность сделать это на следующей гонке…
Что? Я стал чемпионом мира? Ну что я могу сказать? Это фантастика! Выиграть титул в Сузуке – особое достижение, и я очень рад всем людям, кто работает в компании Honda, и рад японским болельщикам! Это невероятно" – сказал он.
MAX VERSTAPPEN— Formula 1 (@F1) October 9, 2022
TWO-TIME WORLD CHAMPION!!!#2TheMax #F1 pic.twitter.com/eOlI6B6un1
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