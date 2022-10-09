Ферстаппен о победе в сезоне: Выиграть титул в Сузуке – особое достижение

Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Макс Ферстаппен прокомментировал победу в гонке Гран-при Японии и рассказал, как чувствует себя в статусе чемпиона сезона. Его слова цитирует F-1:

"Я просто очень рад, что мы смогли провести гонку! Конечно, лил сильный дождь, но, к счастью, мы проехали немало кругов, в том числе на промежуточных шинах.

Разумеется, я счастлив, что выиграл гонку, и очень хорошо, что на трибунах так много болельщиков, хотя к концу уже начинало темнеть. В общем, очень хорошо, что гонка состоялась – было бы ужасно, если бы ее так и не удалось провести.

Если же говорить о чемпионате, то было бы невероятно, если бы я выиграл его здесь, но у нас есть прекрасная возможность сделать это на следующей гонке…

Что? Я стал чемпионом мира? Ну что я могу сказать? Это фантастика! Выиграть титул в Сузуке – особое достижение, и я очень рад всем людям, кто работает в компании Honda, и рад японским болельщикам! Это невероятно" – сказал он.