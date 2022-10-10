Хэмилтон поздравил Ферстаппена с чемпионским титулом

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о выступлении на Гран-при Японии, а также поздравил гонщика "Ред Булл" Макса Ферстаппена с чемпионским титулом.

"Тяжёлая гонка в довольно непростых условиях. Дождь — это всегда вызов, так что здорово уезжать с несколькими набранными очками для команды. Видеть болельщиков на трибунах, особенно в такую погоду, невероятно. И, конечно, мои поздравления Максу, который провёл отличный сезон. Увидимся в Техасе", — написал Хэмилтон.