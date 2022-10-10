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В Ред Булл прокомментировали отчёт ФИА о финансовых нарушениях
По мнению команды, у них все было в норме
Команда Формулы-1 "Ред Булл" отреагировала на публикацию отчёта ФИА о финансовом аудите команд за сезон-2021.
"Мы с удивлением и разочарованием отмечаем выводы FIA о "незначительных нарушениях финансовых правил в отношении перерасхода средств".
Наша заявка на 2021 год была ниже предела затрат, поэтому нам необходимо внимательно проанализировать выводы ФИА, поскольку мы по-прежнему считаем, что соответствующие расходы не превышают предела затрат на 2021 год.
Несмотря на догадки и позицию других, в соответствии с регламентом ФИА существует процесс, которому мы с уважением следуем, рассматривая все доступные нам варианты", — гласит заявление "Ред Булл".
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