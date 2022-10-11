Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ферстаппен назвал самый сложный момент в нынешнем сезоне Формулы-1
Всему виной неудачи
фото - formula1.com
Голландский пилот австрийской команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен поделился мыслями о самом непростом моменте в нынешнем сезоне Формулы-1.
Напомним, после Гран-при Японии Ферстаппен завоевал чемпионский титул.
"Самыми трудными моментами были неудачи в начале сезона, потому что, даже когда гонки не удаются, нужно набирать очки. А сход — худшее, что может случиться", — приводит слова Ферстаппена издание Formel1.de.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Трансфер Гризманна, потери Ливерпуля и Ромы, признание Блохина. Главные новости за 10 октября
- 100 лучших футболистов всех времен от FourFourTwo: Роналду в тройке, а Пеле четвертый
- Залужный показал схему утренних российских ударов по Украине - КАРТА
- Хэмилтон поздравил Ферстаппена с чемпионским титулом
- Евровидение 2023 - определился город, который примет конкурс
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet