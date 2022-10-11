Ферстаппен назвал самый сложный момент в нынешнем сезоне Формулы-1

Голландский пилот австрийской команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен поделился мыслями о самом непростом моменте в нынешнем сезоне Формулы-1.

Напомним, после Гран-при Японии Ферстаппен завоевал чемпионский титул.

"Самыми трудными моментами были неудачи в начале сезона, потому что, даже когда гонки не удаются, нужно набирать очки. А сход — худшее, что может случиться", — приводит слова Ферстаппена издание Formel1.de.