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Ферстаппен назвал самый сложный момент в нынешнем сезоне Формулы-1

Автоспорт
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Всему виной неудачи

Ферстаппен назвал самый сложный момент в нынешнем сезоне Формулы-1

фото - formula1.com

Новина українською

Голландский пилот австрийской команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен поделился мыслями о самом непростом моменте в нынешнем сезоне Формулы-1.

Напомним, после Гран-при Японии Ферстаппен завоевал чемпионский титул.

"Самыми трудными моментами были неудачи в начале сезона, потому что, даже когда гонки не удаются, нужно набирать очки. А сход — худшее, что может случиться", — приводит слова Ферстаппена издание Formel1.de.

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В статье: Макс Ферстаппен
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