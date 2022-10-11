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Легендарный гонщик Дженсон Баттон прокомментировал чемпионство Ферстаппена

Автоспорт
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Где-то он уже такое видел

Легендарный гонщик Дженсон Баттон прокомментировал чемпионство Ферстаппена

Фото: Sporting News

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Чемпион мира 2009 года британец Дженсон Баттон высказал мнение, что путь, который проходит гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, схож с тем, что проходил нынешний пилот "Астон Мартин" Себастьян Феттель.

Напомним, Феттель в Формуле-1 завоевал четыре титула подряд (2010–2013) — тогда он выступал за "Ред Булл".

"Я видел то же самое 11 лет назад с Себастьяном Феттелем и "Ред Булл". Тогда он действительно доминировал в течение всего года. Очень похоже на то, что только что сделал Макс", — приводит слова Баттона Reuters.

Напомним, в 2022 году Ферстаппен завоевал чемпионский титул по итогам Гран-при Японии, на котором он добыл победу.

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В статье: Макс Ферстаппен Дженсон Баттон
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