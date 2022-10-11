Пьетро Фиттипальди примет участие в первой тренировке на Гран-при Мексики и этапе в Абу-Даби за Хаас

Бразильский пилот Пьетро Фиттипальди примет участие в первой тренировке на Гран-при Мексики и этапе в Абу-Даби в составе "Хааса". Об этом информирует пресс-служба американской команды.

"Рад сообщить, что приму участие в первой свободной практике в Мексике и Абу-Даби. Хотел бы поблагодарить "Хаас" за такую отличную возможность. Я уже пилотировал болид в начале года в Бахрейне, и теперь у меня будет ещё один шанс. Это действительно здорово", — сказал Фиттипальди.

Гран-при Мексики состоится с 28 по 30 октября, Гран-при Абу-Даби, который будет заключительным этапом сезона, пройдёт 18 по 20 ноября.