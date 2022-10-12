Названа зарплата Пьера Гасли в Альпин

Французский гонщик Пьер Гасли получит примерно € 15 млн по контракту с командой Формулы-1 "Альпин". Об этом информирует Sportune.20Minutes.fr. Согласно источнику, контракт с "Альпин" Гасли заключил сроком на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

Сообщается, что в этом сезоне Пьер заработал примерно € 4-5 млн в "Альфа Таури", а в следующем сезоне его зарплата увеличилась бы до € 10 млн.

В настоящий момент Гасли занимает 13-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1. В его активе 23 очка.