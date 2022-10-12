Ферстаппен рассказал, как долго он будет в Формуле-1

Двукратный чемпион Формулы-1 пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен высказался об уходе из "Королевских гонок". Напомним, на данный момент голландец связан контрактом с "Ред Булл" до 2028 года, на момент окончания которого ему будет 31 год.

"Как долго я смогу доминировать? Это может продолжаться ещё долго, но в конечном итоге я не вижу себя за рулём в 40 лет, потому что хочу заниматься и другими вещами.

Я получаю большое удовольствие от того, чем сейчас занимаюсь, и у меня есть ещё несколько лет в Формуле-1. Я подписан до 2028 года. После же всё будет зависеть от обстоятельств. Вероятно, я попробую себя и в других гонках, потому что это очень важно", – приводит слова пилота издание GPFans.