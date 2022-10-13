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Сын Ральфа Шумахера сломал позвонок в результате аварии
Он столкнулся с Томасом Прейнингом
фото - formula1.com
Сын экс-пилота Формулы-1 Ральфа Шумахера и племянник Михаэля Шумахера Давид Шумахер получил серьёзное повреждение спины в результате аварии на гонке DTM.
В минувший уикенд Шумахер участвовал в гонке в Хоккенхайме и столкнулся с Томасом Прейнингом. 20-летнему пилоту оказали медицинскую помощь на месте, но не сочли травму серьёзной.
"Когда Давид приехал домой, то продолжал жаловаться на боли в спине. Мы отправились в больницу, чтобы сделать МРТ. Оказалось, что у него сломан поясничный позвонок и ему придётся восстанавливаться порядка шести недель", — цитирует Ральфа Шумахера Motorsport.
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