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В Сингапуре показали обновленную конфигурацию трассы для Формулы-1

Автоспорт
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На ней убрали несколько поворотов

В Сингапуре показали обновленную конфигурацию трассы для Формулы-1

Новина українською

В Сингапуре показали обновленную конфигурацию трассы для Формулы-1. Организаторы отказались от секции с 16-го до 19-го поворотов.

Вместо них на отрезке от 14-го до бывшего 20-го поворота появится прямая – в Сингапуре надеются, что такое решение позволит увеличить число обгонов, с которыми всегда были сложности на городской трассе.

Следующая гонка Формулы-1 в Сингапуре состоится в сентябре 2023 года.В Сингапуре показали обновленную конфигурацию трассы для Формулы-1 - изображение 1

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В статье: формула-1 Гран-при Сингапура
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