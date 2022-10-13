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В Альпин подтвердили информацию о переговорах с Риккардо

Автоспорт
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Об этом рассказал руководитель команды Отмар Зафнауэр

В Альпин подтвердили информацию о переговорах с Риккардо

Фото: Livesport

Новина українською

Руководитель "Альпин" Отмар Зафнауэр признался, что команда вела переговоры с Даниэлем Риккардо в нынешнем сезоне.

"В самом начале процесса поиска пилота у нас были переговоры со многими гонщиками, включая Даниэля Риккардо. Но Пьер полностью соответствует нашим критериям. Он опытен, быстр и молод. Поэтому, как только мы выяснили, что переход Пьера к нам возможен, мы сократили наш шорт-лист", — приводит слова Отмара Зафнауэра PlanetF1.

Напомним, контракт с "Альпин" Гасли заключил сроком на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

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