В Альпин подтвердили информацию о переговорах с Риккардо

Руководитель "Альпин" Отмар Зафнауэр признался, что команда вела переговоры с Даниэлем Риккардо в нынешнем сезоне.

"В самом начале процесса поиска пилота у нас были переговоры со многими гонщиками, включая Даниэля Риккардо. Но Пьер полностью соответствует нашим критериям. Он опытен, быстр и молод. Поэтому, как только мы выяснили, что переход Пьера к нам возможен, мы сократили наш шорт-лист", — приводит слова Отмара Зафнауэра PlanetF1.

Напомним, контракт с "Альпин" Гасли заключил сроком на два года с возможностью продления ещё на один сезон.