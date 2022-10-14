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Льюис Хэмилтон: Временами я чувствую себя одиноким

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Льюис заверил, что с ним все в порядке

Льюис Хэмилтон: Временами я чувствую себя одиноким

Фото: ESPN

Новина українською

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своих социальных сетях, рассказав, что время от времени чувствует себя одиноким, и подбодрив всех тех, кто чувствует себя так же.

"Иногда я чувствую себя таким одиноким! Если ты чувствуешь то же самое, пожалуйста, знай, что всё в порядке, ты пройдёшь через это! Ты единорог, нет никого похожего на тебя. Ты полон сил, у тебя так много целей на этой земле, не сдавайся.

Продолжай бороться. Я прямо здесь, я с тобой. Посылаю тебе объятия, любовь и свет", — написал Хэмилтон.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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