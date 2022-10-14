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Ферстаппен высказался о возможном появлении в составе Ред Булл его соотечественника
Пилот заявил, что пока ничего не ясно, что будет с Серхио Пересом
Фото: Sporting News
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен ответил на вопрос о возможном появлении в составе "быков" его соотечественника, голландского гонщика Ника де Вриса.
"Вы не должны спрашивать меня об этом. Это ведь также зависит и от моего будущего в "Ред Булл", например, если Серхио продолжит хорошо выступать. Но давайте сначала просто насладимся двумя голландцами в Формуле-1", — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.
Напомним, в следующем сезоне де Врис будет выступать в составе "Альфа Таури".
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